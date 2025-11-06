Ravenna. «Esercenti truffati». A processo portavoce del Popolo della Famiglia

Si sarebbe spacciato come intermediario assicurativo offrendo consulenze e spintarelle per ottenere finanziamenti agevolati, estinguere mutui o risolvere grane finanziarie. Mirko De Carli, attuale portavoce nazionale del Popolo della Famiglia e candidato in Consiglio comunale a Ravenna alle ultime elezioni amministrative, dovrà affrontare un processo per truffa. Lo accusano due commercianti, dai quali avrebbe ottenuto compensi per un totale di 14mila euro. Nessuno dei servizi promessi sarebbe tuttavia andato a buon fine. Le loro denunce hanno portato la Procura ad aprire un fascicolo ora giunto alla fine delle indagini dopo avere raccolto elementi sufficienti a emettere un decreto di citazione a giudizio, atto che salta l’udienza preliminare.

