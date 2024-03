Ravenna. Escursioni in pineta e Baiona per le famiglie

RAVENNA. A Ravenna dal 10 marzo quattro appuntamenti per le escursioni nella pineta San Vitale e la pialassa Baiona per bambini e famiglie. E’ l’operazione occhio verde per far conoscere questi ambienti così tipici e peculiari e consentire un primo approccio al birdwatching. L’iniziativa è rivolta ai bambini a partire dai sei anni e alle loro famiglie. Il primo appuntamento si terrà domenica 10 marzo e si replicherà poi anche nelle giornate del 17 e 24 marzo per concludersi, dopo la pausa pasquale, domenica 7 aprile. Si tratta di una passeggiata di circa cinque chilometri in mezzo alla natura per osservare e per conoscere i ambienti e gli animali che li abitano. Il ritrovo e la partenza saranno dal piazzale della Ca’ Vecchia alle 9 e il ritorno è previsto per le 12. Il percorso ad anello prevede una sosta per una rigenerante merenda per grandi e piccoli. L’iniziativa è promossa dal Comune- assessorato al Decentramento in collaborazione con l’associazione Amici del 243, l’Associazione Ekoclub e l’Associazione Fidc di Ravenna, i cui volontari saranno anche gli accompagnatori dei gruppi dei partecipanti durante l’escursione e che offriranno anche la merenda per i più piccoli/e. Iscrizione obbligatoria e gratuita. Per informazioni e iscrizioni telefonare all’ufficio decentrato di via Berlinguer 11: 0544482815 (dal lunedì al venerdì 08.30 - 12.30; il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio 14 - 17).