Ravenna, entra ubriaco in un noto locale con una pistola carica: scatta l’arresto

Nella serata di ieri, la Polizia di Ravenna, nell’ambito dei servizi di potenziamento del controllo del territorio in prossimità delle zone del centro cittadino interessate dalla presenza di locali notturni, ha tratto in arresto un giovane extracomunitario trovato in possesso di un’arma da fuoco illegalmente detenuta e portata all’interno di un noto pubblico locale ravennate.

In particolare, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che notavano la presenza di un uomo che si aggirava all’interno dell’esercizio con fare sospetto, le Volanti della Polizia di Stato intervenivano sul posto. Riconosciuto dagli agenti secondo la descrizione fornita dalla Sala Operativa, alla vista degli operatori, l’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica, tentava goffamente di occultare tra le mani un caricatore di una pistola. Reso immediatamente inoffensivo, ai suoi piedi veniva rinvenuta una pistola Beretta ed il relativo munizionamento con 5 colpi calibro 9x17.

L’uomo è stato arrestato ed è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Ravenna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e per violazioni alla normativa sugli stupefacenti, è stato inoltre segnalato al competente Tribunale di Sorveglianza in quanto, a seguito delle condanne già patite, risultava in regime di affidamento in prova con la prescrizione della permanenza in casa dalle 20 alle 6 tutti i giorni.