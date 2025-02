Ravenna. Entra in chiesa e si siede sull’altare: «Sono divino, posso stare qui»

E’ scappato dal reparto di Psichiatria. Destinazione, centro storico, piazza San Francesco, dove, dopo essere entrato nella basilica sedendosi dietro l’altare, dal lato del sacerdote, si è fatto arrestare per resistenza a pubblico ufficiale.

Protagonista del singolare episodio che domenica pomeriggio ha reso necessario l’intervento della polizia locale, è un 26enne originario del Brasile ma residente a Massa Lombarda. Su di lui si erano già posati gli occhi di un agente della municipale pochi minuti prima che entrasse nella chiesa, palesemente alterato. Dava nell’occhio, e non solo per l’abbigliamento per così dire “eccentrico”, ciabatte ai piedi, un solo guanto di pelli indossato in una mano, e nel complesso molto trasandato. Aveva fermato appunto l’operatore riferendogli di essere stato derubato e chiedendogli un passaggio a casa, per poi rifiutarsi di sporgere querela e allontanarsi insultandolo, fra dito medio alzato e accuse di “non fare un c... e rubare lo stipendio”. Entrato in chiesa, l’agente lo ha seguito chiedendo supporto alla centrale operativa, per poi entrare a sua volta nella basilica. All’interno lo straniero si era piazzato in una sedia nei pressi dell’altare, iniziando a proferire frasi sconfusionate, tipo “Io sono divino e posso stare qui”. L’ispettore ha cercato di convincerlo a scendere per portarlo fuori dalla chiesa, ma senza successo. Il 26enne però, dopo essersi alzato di scatto, gli si è fatto contro minacciandolo ad alta voce: “Io sono divino. Se voglio posso chiamare un gruppo di angeli e farti uccidere”. Inutile il tentativo di calmarlo. Il ragazzo gli si è avventato contro sferrandogli due pugni sulla nuca, prima di essere immobilizzato. Una seconda pattuglia lo ha poi riconosciuto: lo straniero infatti era già stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio nei giorni precedenti e ricoverato nel reparto ospedaliero dal quale era fuggito. Ieri in tribunale si è tenuto il processo per direttissima. Lo straniero, difeso dall’avvocato Samuele De Luca, è comparso davanti al giudice Cosimo Pedullà. A fronte della richiesta avanzata dal vice procuratore onorario Simona Bandini l’arresto è stato convalidato, disponendo l’obbligo di firma quattro volte a settimana.