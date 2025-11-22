Ravenna, entra dal retro del negozio e ruba cellulari e un tablet: 32enne arrestato a Punta Marina

Nella giornata di ieri un brasiliano di 32 anni è stato tratto in arresto dal personale della Questura di Ravenna per furto aggravato. L’uomo si era introdotto all’interno di un negozio a Punta Marina, forzando la porta di ingresso sul retro, rubando due telefoni cellulari e un tablet. L’intervento tempestivo degli operatori ha permesso di individuare subito l’uomo, che colto sul fatto dal proprietario, si era dato alla fuga. Subito dopo il ladro veniva rintracciato in una zona poco distante e tratto in arresto. Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, si appurava che l’uomo, conosciuto alle forze dell’ordine in quanto gravato da diversi precedenti per furto, era destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia. Avvisata l’autorità giudiziaria, il 32enne è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.