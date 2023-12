Ravenna, Enogà dona pandori e panettoni a Pediatria

In occasione del Natale l’associazione Enogà, in collaborazione con la De.Co Industrie, ha donato al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna i tradizionali pandori e panettoni. Un piccolo gesto per sottolineare l’eccellenza di un reparto fiore all’occhiello della Sanità Emiliano Romagnola. Lodevole inoltre l’iniziativa del dottor Achille Sintoni Lamma che, in concertazione con la Commissione Cultura di Enogà, ha voluto donare un tablet di ultima generazione che sarà messo a disposizione dei piccoli pazienti. La cerimonia di consegna ha visto la presenza del Direttore della Pediatria di Ravenna, dottor Federico Marchetti e dei rappresentanti dello staff medico ed infermieristico.