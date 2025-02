Ravenna, “Energia e sostenibilità”: il convegno a Palazzo Rasponi

A Ravenna a Palazzo Rasponi è in corso il convegno “Energia e sostenibilità: le sfide del futuro” per approfondire il ruolo dell’energia nello sviluppo economico e sociale del Paese. Il convegno vede la partecipazione di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Dopo i saluti istituzionali di Fabio Sbaraglia, sindaco facente funzioni di Ravenna, è previsto l’intervento di Antonio Patuelli, presidente del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna. Il programma prevede due tavole rotonde. Alla prima, dal titolo ’Le città sostenibili’, partecipano Benedetta Brighenti, presidente dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) e vicepresidente europea di Federane Claudio Levorato, presidente di Rekeep, che analizzeranno le strategie per trasformare le città in modelli di sostenibilità e innovazione. La seconda tavola rotonda, intitolata ’Transizione energetica: la sfida globale’, vedrà confrontarsi Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e Stefano Venier, amministratore delegato di Snam.