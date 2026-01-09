Ravenna, emergenza freddo, dormitori pieni: “Arrivano persone nuove”

Con l’arrivo del grande freddo aumentano le richieste di posti letto nei dormitori cittadini e si attiva la macchina della solidarietà per rispondere alle domande di aiuto. Con le strutture al completo si cercano soluzioni per limitare i rischi per le persone più fragili. Dal dormitorio di San Rocco la coordinatrice suor Rosalba fa il punto della situazione.
«Abbiamo effettuato aperture straordinarie dello sportello di accoglienza e la dirigente dei Servizi sociali del Comune ci ha chiesto di mettere a disposizione, fino a lunedì, anche la quota di posti solitamente riservati alle donne: tre su un totale di 21. Abbiamo posticipato l’uscita al mattino e anticipato il rientro nel pomeriggio. Arrivano persone mai viste, che di solito preferiscono stare in strada e non dormire in strutture. Speriamo di aiutare più persone possibili».