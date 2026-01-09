Ravenna, emergenza freddo, dormitori pieni: “Arrivano persone nuove”

«Abbiamo effettuato aperture straordinarie dello sportello di accoglienza e la dirigente dei Servizi sociali del Comune ci ha chiesto di mettere a disposizione, fino a lunedì, anche la quota di posti solitamente riservati alle donne: tre su un totale di 21. Abbiamo posticipato l’uscita al mattino e anticipato il rientro nel pomeriggio. Arrivano persone mai viste, che di solito preferiscono stare in strada e non dormire in strutture. Speriamo di aiutare più persone possibili».

I profili sono diversi: alcuni hanno problemi di salute, altri sono richiedenti protezione internazionale in attesa di un posto nei Cas, c’è anche chi lavora con contratti a chiamata e non riesce a sostenere un affitto.

«È freddo per tutti – ricorda Carla Soprani, anima e direttrice del dormitorio Re dei Girgenti – noi non facciamo distinzioni. Chi arriva viene segnalato dal servizio Bassa soglia del Comune e abbiamo visto persone nuove che non figurano nemmeno tra coloro che ritirano la cena nel pomeriggio. Si registrano presenze dalle 16 alle 19. Il 6 gennaio abbiamo tenuto sempre aperto e così anche in questi giorni, in modo che chi lo desidera possa rimanere, come facciamo di solito per chi ha problemi di salute».

È al completo anche il nuovo dormitorio Cardinal Ersilio Tonini, aperto dall’Opera di Santa Teresa lo scorso ottobre nel cuore della città. Il vicedirettore Matteo Casadio fa sapere che sono occupati tutti i 16 posti disponibili.

«Siamo in costante contatto con il servizio di Bassa soglia e con gli altri dormitori per capire come contribuire a eventuali emergenze legate al freddo, avendo a disposizione anche la Casa della Carità, sebbene abitualmente dedicata a una diversa tipologia di accoglienza».

All’interno del complesso di Santa Teresa, la Casa della Carità «don Angelo Lolli», con 50 posti, accoglie per periodi transitori persone e famiglie indigenti, in difficoltà e senza una casa. È inoltre attivo il servizio Docce, Guardaroba e Ristoro.

«Rimane l’auspicio e la condizione – conclude Casadio – che le persone ospitate siano collaborative, rispettino le regole di una sana convivenza e siano disponibili a un percorso di aiuto e supporto con l’obiettivo finale di toglierle definitivamente dalla strada. Perché questo, almeno per noi, è il senso dell’accogliere».