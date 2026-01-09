Ravenna, emergenza freddo, dormitori pieni: “Arrivano persone nuove”

Ravenna
  • 09 gennaio 2026
Un dormitorio allestito per ospitare persone in questi giorni gelo, sotto la fontana di via di Roma nella morsa del gelo
Un dormitorio allestito per ospitare persone in questi giorni gelo, sotto la fontana di via di Roma nella morsa del gelo

Con l’arrivo del grande freddo aumentano le richieste di posti letto nei dormitori cittadini e si attiva la macchina della solidarietà per rispondere alle domande di aiuto. Con le strutture al completo si cercano soluzioni per limitare i rischi per le persone più fragili. Dal dormitorio di San Rocco la coordinatrice suor Rosalba fa il punto della situazione.

«Abbiamo effettuato aperture straordinarie dello sportello di accoglienza e la dirigente dei Servizi sociali del Comune ci ha chiesto di mettere a disposizione, fino a lunedì, anche la quota di posti solitamente riservati alle donne: tre su un totale di 21. Abbiamo posticipato l’uscita al mattino e anticipato il rientro nel pomeriggio. Arrivano persone mai viste, che di solito preferiscono stare in strada e non dormire in strutture. Speriamo di aiutare più persone possibili».

L’accoglienza

I profili sono diversi: alcuni hanno problemi di salute, altri sono richiedenti protezione internazionale in attesa di un posto nei Cas, c’è anche chi lavora con contratti a chiamata e non riesce a sostenere un affitto.

«È freddo per tutti – ricorda Carla Soprani, anima e direttrice del dormitorio Re dei Girgenti – noi non facciamo distinzioni. Chi arriva viene segnalato dal servizio Bassa soglia del Comune e abbiamo visto persone nuove che non figurano nemmeno tra coloro che ritirano la cena nel pomeriggio. Si registrano presenze dalle 16 alle 19. Il 6 gennaio abbiamo tenuto sempre aperto e così anche in questi giorni, in modo che chi lo desidera possa rimanere, come facciamo di solito per chi ha problemi di salute».

È al completo anche il nuovo dormitorio Cardinal Ersilio Tonini, aperto dall’Opera di Santa Teresa lo scorso ottobre nel cuore della città. Il vicedirettore Matteo Casadio fa sapere che sono occupati tutti i 16 posti disponibili.

«Siamo in costante contatto con il servizio di Bassa soglia e con gli altri dormitori per capire come contribuire a eventuali emergenze legate al freddo, avendo a disposizione anche la Casa della Carità, sebbene abitualmente dedicata a una diversa tipologia di accoglienza».

All’interno del complesso di Santa Teresa, la Casa della Carità «don Angelo Lolli», con 50 posti, accoglie per periodi transitori persone e famiglie indigenti, in difficoltà e senza una casa. È inoltre attivo il servizio Docce, Guardaroba e Ristoro.

«Rimane l’auspicio e la condizione – conclude Casadio – che le persone ospitate siano collaborative, rispettino le regole di una sana convivenza e siano disponibili a un percorso di aiuto e supporto con l’obiettivo finale di toglierle definitivamente dalla strada. Perché questo, almeno per noi, è il senso dell’accogliere».

