Ravenna, elezioni alla Camera e riconteggi delle schede: sotto esame il collegio dove vinse Buonguerrieri su Bakkali

La Giunta delle elezioni ha deliberato l’apertura di una istruttoria con il riconteggio delle schede bianche, nulle e contestate di un campione di sezioni per quattro collegi uninominali per i quali risultano presentati ricorsi: il collegio uninominale Emilia-Romagna U07 che ha rieletto deputato Andrea De Maria (Pd), il collegio U08 Lombardia 1 dove vinse Cristina Rossello (Fi), il collegio Calabria U02 dove si affermò Anna Laura Orrico (M5s) e il collegio U08 Emilia-Romagna che ha portato alla Camera Alice Buonguerrieri (Fdi). Due giorni fa Federico Fornaro, presidente della giunta per le elezioni, ha informato i parlamentari riuniti a Montecitorio su come si proseguirà in questa istruttoria e sulla metodologia statistica per l’individuazione delle schede campione nei collegi per i quali è stata deliberato l’avvio della verifica. Si è anche definita l’agenda temporale da seguire per le attività dei Comitati di verifica, considerando che nei collegi dove la differenza di voti tra eletto e ricorrente “è minore potrebbe essere necessaria una istruttoria più estesa”, come si legge nel verbale della giunta. Si è pertanto stabilito che le attività di revisione inizieranno con i lavori del Comitato di verifica relativo al collegio uninominale Emilia-Romagna U07 dove lo scarto è maggiore, proseguendo con il collegio U08 Lombardia 1, il collegio Calabria U02, il collegio U08 Emilia-Romagna. E’ stato deciso che per i quattro collegi uninominali il riconteggio del campione di schede bianche, nulle e contestate riguarderà il 5% delle sezioni di ciascun collegio uninominale. Ed è stata anche decisa una metodologia comune per sorteggiare il campione di sezioni e per i lavori dei Comitati di verifica.

I riconteggi

In Emilia-Romagna, nel collegio U08 (zona Ravenna) si affermò Alice Buonguerrieri con 75.596 voti (37,3%) lasciandosi alle spalle la dem Ouidad Bakkali (75.547 preferenze). Queste le partite su cui si andrà a guardare con la lente di ingrandimento. Per il sorteggio del 5% del campione, da effettuare nella prima riunione di ciascun Comitato di verifica, vengono predisposte due urne: nella prima urna, sono inseriti i numeri da 0 a 9 così da procedere al sorteggio dell’ultimo numero dei codici identificativi delle sezioni oggetto di revisione delle schede. Nella seconda urna si sorteggia tra decine pari e decine dispari così da giungere alla combinazione dei numeri che porta all’individuazione casuale delle sezioni da individuare. Al termine dei lavori di ciascun Comitato di verifica, un relatore riferirà alla giunta, a cui spettano le deliberazioni definitive, sugli esiti dell’istruttoria. Su questa road map, giovedì scorso, Fornaro ha chiesto e ottenuto l’assenso dei componenti della giunta per le elezioni. Il Comitato di verifica del Collegio Emilia-Romagna U07 avvierà i propri lavori nei prossimi giorni per concluderli al più tardi entro la fine del prossimo gennaio 2024; per gli altri collegi, le attività di revisione delle schede del campione di sezioni dureranno circa 20 giorni ciascuno.