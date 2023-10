Ravenna. Educazione e attività fisica, grande partecipazione al “Progetto Estate e Sport”

Con la consegna dell’attestato finale di partecipazione avvenuta presso l’Aula magna dell’Itis Nullo Baldini di Ravenna, si è conclusa la terza edizione del “Progetto Estate e Sport”, proposta di attività educativa-sportiva che l’istituto tecnico ravennate ha organizzato in estate per i propri alunni. L’attività, che ha favorito i tempi di relazione-socializzazione e partecipazione attiva, è stata svolta con la collaborazione di CSI Ravenna, Gym Academy e ITIS Nullo Baldini ed ha visto 82 studenti della scuola impegnati in 6 discipline sportive per la durata di 6 lezioni di 2 ore ciascuna. Fitness in collaborazione con la palestra Life Sport City, arrampicata sportiva presso il Gravity, parkour alla Darsena, pesca sportiva-beach volley e beach tennis fra diga foranea e bagno Maris, scacchi con Ravenna Scacchi (società affiliata al Csi) presso l’Itis Baldini: queste le attività che hanno visti impegnati gli studenti ravennati. “Il grande successo di partecipazione a questa edizione del progetto non può che farci piacere – ammette Alessandro Bondi, presidente del comitato territoriale CSI Ravenna-Lugo – e ci dà ulteriore conferma della bontà di un’idea che a suo tempo non abbiamo esitato a tradurre in qualcosa di concreto”.