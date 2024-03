Ravenna. Ecco gli studi di fattibilità dell’Anas per le varianti Ss16 e 67

RAVENNA. Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna li chiama “piccoli passi per uscire dal terzo mondo” della viabilità. L’assessore regionale alle Infrastrutture Andrea Corsini precisa che “la situazione non è come qualche anno fa”. E con lui concorda il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, che si accontenterebbe anche di portarne a casa due su tre. Come da richiesta dell’opposizione di un Consiglio comunale tematico, con primo firmatario proprio il civico, Anas presenta questo pomeriggio a Palazzo Merlato le attesissime varianti alla statale 16 Adriatica a Fosso Ghiaia e tra le località di Mezzano, Camerlona e Gloria, e alla statale 67 Tosco romagnola, che connette la città dei mosaici a Forlì. I tre studi di fattibilità tecnico-economica indicano le soluzioni con il miglio rapporto benefici e costi: per Fosso Ghiaia si tratta di un tratto di cinque chilometri per un costo di circa 150 milioni di euro e 1.460 giorni di lavoro, di cui 360 per le attività propedeutiche come espropri e analisi ambientali. La strada si trasformerà in una extraurbana principale a quattro corsie, con tre cavalcavia e l’accesso a Mirabilandia e ai paesi garantito da una cucitura parallela alla statale. Per Mezzano l’intervento vale 298 milioni di euro per 11,2 chilometri e 990 giorni di lavoro. Tra le opere si prevedono quattro svincoli a livelli sfalsati, con un viadotto sulla linea ferroviaria e un ponte sul fiume Lamone. Con le due ipotesi di progetto di raccordo alla via Canala i costi crescerebbero rispettivamente a 310 e 318 milioni di euro. Infine per i 18 chilometri della Ravegnana la soluzione scelta prevede sei chilometri in sede e 12 in variante per un costo di 320 milioni e 2.160 giorni di lavoro, dunque una serie di tratti alternati da rotatorie e un serie di viadotti, i principali su A14 e statale 16, mentre i 173 accessi all’arteria vengono diminuiti a una trentina.

Si avvia “un percorso che ci auguriamo porterà alla realizzazione di interventi fondamentali e attesi da tantissimi anni dal territorio”, sottolinea l’assessore Corsini ricordando che “nel 2020 la Regione deciso di provare a forzare la mano sullo stallo decidendo di cofinanziare le progettazioni con quasi 1,2 milioni di euro per aiutare Anas a sbloccarle”. D’altronde, chiosa, le statali 16 e 67 sono “due strade abbastanza vergognose, totalmente inadeguate a sopportare il traffico attuale”. Dunque, prosegue, “i passi in avanti sono stati fatti”, ma “servono ulteriori livelli di progettazione”. E soprattutto serve da un lato che le tre opere, e c’è fiducia in tal senso, vengano inserite nel Contratto di programma tra ministero e Anas, dall’altro che il governo garantisca le risorse necessarie. Corsini ricorda anche altri cantieri in corso o al via: i lavori sulla tangenziale di Ravenna per 81 milioni di euro che “sono in linea con le tempistiche”. Il primo lotto da 21 milioni dovrebbe concludersi durante quest’estate 2024 e partire il secondo già finanziato. E poi il collegamento sulla statale 67 Classe-porto in due lotti per cui sono stati trovati i finanziamenti. “Siamo in un punto in cui non siamo mai stati”, con sintonia a livello territoriale e gli studi tecnici, commenta il sindaco De Pascale: ora, sottolinea, occorre “mantenere il clima positivo di collaborazione” tra gli enti locali coinvolti. Inoltre “perché le opere siano finanziate serve che l’Emilia-Romagna le metta in priorità e che il governo metta le risorse adeguate nell’accordo di programma”. E se fossero solo la variante di Mezzano e la Ravegnana non ci sarebbe poi da lamentarsi troppo.

Di certo sarebbe un bell’atto nel confronto di un territorio per quanto fatto sul fronte energia con il rigassificatore. Per questo il primo cittadino auspica un odg condiviso che stimoli l’azione di Regione e governo. Dai banchi dell’opposizione Veronica Verlicchi della Pigna ricorda il progetto presentato sulla Ravegnana dalla lista e “snobbato”, e rimarca che “altri territori sono stati favoriti sulle infrastruttire”. Dello stesso avviso Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia: “L’ultima infrastruttura importante risale al 1973”, ma sui finanziamenti “sono moderatamente fiducioso. Noi faremo la nostra parte, ma chi ha governato localmente ha tirato il freno a mano”. Per Alberto Ancarani di Forza Italia “la priorità numero uno è la Ravegnana, dà soluzione al maggior quantitativo di lacune”. Per cui “se ne scelga una”.