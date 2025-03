Ravenna, ecco FastDiva, la tartaruga marina salvata da Cestha insieme ai pescatori romagnoli

È stata battezzata FastDiva la tartaruga marina salvata nell’ambito dell’intenso lavoro di conservazione svolto dal centro Cestha di Marina di Ravenna in collaborazione con i pescatori romagnoli. Si tratta di una Caretta caretta pescata accidentalmente a strascico a inizio marzo e salvata grazie al collaudato progetto di tutela in atto tra i biologi marini e i pescatori. Con queste iniziative Cestha si occupa ogni anno di oltre 150 esemplari.

FastDiva è stata portata a terra anziché essere ributtata direttamente e questo ha permesso di intervenire nelle cure per evitare l’insorgere di aggravamenti in patologie respiratorie. Ed è in questa fase che è nata la partnership tra Cestha e Fast Atpi Sport Travel, la quale attraverso un finanziamento si occuperà di coprire tutti i costi di terapia e mantenimento fino alle fasi finali, quelle di reintroduzione in mare.

Le tartarughe marine, in quanto predatori all’apice della catena trofica marina, sono parte integrante della biodiversità marina e contribuiscono alla salute e alla produttività degli ecosistemi. Tuttavia, a causa dei cambiamenti climatici e attività umane come la pesca, le loro popolazioni sono in declino.

Questo particolare programma costruito da Cestha permette alle aziende più sensibili ai temi della conservazione delle risorse marine di partecipare concretamente alla tutela del mare grazie all’adozione di esemplari di tartaruga marina salvati. Fast Atpi Sports Travel è una agenzia con sede a Ravenna, specializzata nella gestione di viaggi e logistica per eventi sportivi. Fondata oltre 30 anni fa, vanta una lunga esperienza nel settore. Nel 2023, è stata acquisita dal gruppo Atpi, con sede nel Regno Unito, ampliando la sua presenza globale nel settore dei viaggi sportivi. Ha scelto di aderire al programma per contribuire con un’azione concreta a un progetto di conservazione di una specie minacciata a livello globale.