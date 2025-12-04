Ravenna, “ecco come i cani Bekam e Malik scoprono gli stupefacenti”: la visita dei ragazzi di “La Pieve” e “Spazio 104” alla Finanza

Nella mattina di mercoledì 3 dicembre, presso la caserma sede del Comando Provinciale di Ravenna, i ragazzi della Cooperativa sociale “La Pieve” e dell’Associazione “Spazio 104-insieme” di Ravenna, accompagnati dai rispettivi educatori, hanno potuto vivere un’esperienza del tutto nuova: comprendere come lavorano le unità cinofile della Guardia di finanza.

Le menzionate realtà associative territoriali operano intensamente da anni in favore dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie e hanno colto con entusiasmo l’invito a “toccare con mano” l’impegno assolto dal Corpo a beneficio della collettività, assistendo a una dimostrazione illustrativa delle tecniche di lavoro e soprattutto delle potenzialità investigative dei cani Bekam e Malik.

I finanzieri, in particolare, hanno simulato diverse situazioni volte alla ricerca di finto materiale stupefacente e hanno colto l’occasione per spiegare il lungo percorso di addestramento delle unità cinofile, basato sul gioco e sul rapporto cane-addestratore.

Nella circostanza, a memoria della speciale giornata loro dedicata, ai giovani visitatori e ai loro accompagnatori sono stati consegnati dei piccoli oggetti ricordo celebrativi dell’occasione.

L’evento, organizzato simbolicamente nella “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, testimonia la forte sensibilità dei finanzieri verso tematiche sociali ed educative e si propone, altresì, di evidenziare e sostenere l’impegno di coloro che si confrontano giornalmente con le difficoltà tipiche di una condizione di svantaggio e che, attraverso la promozione e la condivisione dei valori della legalità e dell’empatia, danno prova della loro passione per l’affermazione di principi che sono essenziali per la crescita del patrimonio sociale: rispetto delle regole, resilienza, solidarietà e inclusione.

Straordinaria la reazione dei giovani protagonisti dell’iniziativa, per i quali è stato un momento di grande serenità e una possibilità per vedere e accarezzare, per la prima volta e da vicino, le unità cinofile della Guardia di finanza al lavoro per la tutela della legalità e dell’ordine e della sicurezza pubblica.