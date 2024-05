Ravenna e le spese del 2023: è la prima provincia in regione per l’acquisto di auto, l’ultima per le spese nel comparto elettronica

Da una indagine di Findomestic emerge che a Ravenna nel 2023 sono stati spesi 622 milioni in beni durevoli, il 15,4% in più. Nessuna provincia rappresenta l’eterogeneità del contesto di spesa emiliano-romagnolo meglio di Ravenna. La provincia è al 1° posto nella graduatoria delle 107 province italiane per crescita complessiva nella spesa in durevoli (+15,4%, 622 milioni di euro) come evidenziato dal 30esimo rapporto dell’Osservatorio Findomestic. Ma l’analisi per settore evidenzia una spesa che tuttavia viaggia agli opposti a seconda del bene considerato: Ravenna è infatti prima per crescita percentuale nella spesa in auto nuove, (+32,7%, 158 milioni) e usate (+33,5%, 187 milioni), e risulta al contempo ultima tra le province per crescita nel comparto dell’elettronica di consumo (-32,6%, 11 milioni). Per l’acquisto di motoveicoli i ravennati hanno speso 18 milioni (+23,5% di volume d’affari) mentre nell’ambiente domestico sono stati spesi 47 milioni di euro in elettrodomestici (+1,1%) e 141 in mobili (+1,6%). Sono in territorio negativo invece l’information technology (18 milioni, -7,8%) e la telefonia (43 milioni, -2,3%)