Ravenna, due ragazzi con sei chili di droga negli zaini: arrestati

RAVENNA. Nel pomeriggio di martedì, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un cittadino romeno e di un cittadino italiano per detenzione di circa 21 kg complessivi di hashish e marjuana e di oltre circa 19.000 euro in contanti. Durante lo svolgimento di un servizio, al quale ha collaborato anche il personale del Commissariato di PS di Lugo, gli agenti hanno individuato un veicolo sospetto uscito dal cortile di un’abitazione; all’interno della vettura condotta da un giovane cittadino romeno, gli operatori scorgevano subito due voluminosi zaini al cui interno vi erano marijuana e hashish per un peso totale di circa di sei kg.

Immediatamente si è proceduto anche alla perquisizione dell’immobile da cui era stata vista partire l’auto e presso l’abitazione sono stati sequestrati altri 15 kg di droga della stessa natura; nell’immobile al momento era presente un cittadino italiano, lì residente. Nel complesso, durante l’attività, venivano sequestri, oltre alla droga, materiale per il confezionamento e circa 19.000 euro in contanti. Gli arrestati, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Ravenna. Si tratta di incensurati di giovane età.