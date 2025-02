Ravenna. Due avvocati perseguitati dagli ex clienti. Fratello e sorella a processo

Prima le telefonate e i messaggi, a decine. Poi sono iniziate le minacce sempre più pesanti, i pedinamenti, infine un’incursione in ufficio e le denunce, con calunnie finalizzate a distruggere le rispettive carrirere. Da clienti di uno studio legale, due cittadini macedoni, fratello e sorella residenti a Lido Adriano, sono diventati l’incubo di due avvocati, i quali non hanno avuto altra scelta se non denunciare gli ex assistiti per stalking. Rinviati a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare Janos Barlotti, ieri si è aperto il processo davanti al giudice monocratico Antonella Guidomei, nel quale i due legali ravennati si sono costituiti parte civile, assistiti dai colleghi Lorenzo Valgimigli ed Enrico Ferri.

L’articolo integrale sul Corriere Romagna, in edicola