Ravenna, droga ai Giardini Speyer: continuano i controlli

A Ravenna prosegue senza sosta l’attività di controllo e di contrasto allo spaccio e all’assunzione di sostanze stupefacenti messa in atto dalla Questura di, con particolare attenzione alle aree dei Giardini Speyer e della zona adiacente alla Stazione Ferroviaria.

Nella giornata di ieri, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, il personale della Squadra mobile, unitamente agli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha effettuato una serie di attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti.

Nel corso dei controlli sono stati contestati cinque illeciti amministrativi per assunzione di sostanze stupefacenti; i soggetti coinvolti sono stati segnalati alla locale Prefettura per i provvedimenti di competenza ai sensi delle normative vigenti.

L’attività svolta si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione, ritenuta fondamentale per il monitoraggio delle aree sensibili della città e, in particolare, per intercettare e dissuadere i comportamenti a rischio, con un’attenzione specifica rivolta ai giovani che si avvicinano al consumo di sostanze stupefacenti.

La Questura di Ravenna conferma che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.