Ravenna, doveva essere espulso ma girava nei pressi della stazione: scoperto dai Carabinieri

Prosegue senza sosta l’attività di controllo e prevenzione messa in atto dai Carabinieri di Ravenna, con particolare attenzione alle aree dei Giardini Speyer e della zona adiacente la Stazione Ferroviaria.
Nella giornata di ieri, nell’ambito di mirati servizi, il personale della Sezione Radiomobile di Ravenna ha effettuato il controllo di alcuni individui tra cui anche stranieri presenti nei pressi della stazione.
Durante l’attività di identificazione è emerso che uno straniero, di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, è risultato avere pendente un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna.
L’uomo è stato condotto presso gli uffici del Comando Provinciale per le procedure del caso.
Al termine delle operazioni è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia – Gradisca d’Isonzo per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera.