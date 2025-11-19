Ravenna, “Dove corre il ciclismo”: mostra fotografica al Moog

Un viaggio nel ciclismo contemporaneo, dal World Tour alle categorie giovanili, attraversando paesaggi, emozioni, tifo e storie di strada: è questo il racconto al centro di “Dove corre il ciclismo”, la mostra fotografica di Roberto Bettini e Andrea Chiarucci. L’inaugurazione è in programma domenica 23 novembre alle ore 17.30 al Moog Slow Bar, nella nuova location di Via Corrado Ricci 8 a Ravenna.

Il Moog, storico locale ravennate recentemente riaperto, ospiterà l’esposizione per un mese. Le immagini di Bettini e Chiarucci restituiscono l’essenza più profonda del ciclismo: la fatica illuminata dalla luce, la velocità che diventa gesto, i paesaggi che accolgono e trasformano la corsa, fino all’energia dei tifosi che rendono ogni passaggio un momento collettivo.

L’inaugurazione rappresenta anche un importante punto di aggiornamento sulla raccolta fondi per la realizzazione dell’Area Bimbi MTB del Ravenna Bike Park, promossa dal Comitato Amici del Ciclismo Ravenna. Negli ultimi mesi la campagna ha beneficiato di numerosi contributi e iniziative, tra cui la partecipatissima serata di Piangipane con Gregorio e Magrini, che ha dato ulteriore slancio al progetto.

A questo si aggiunge un nuovo e significativo gesto di solidarietà: il Lions Club Ravenna Bisanzio ha confermato il proprio sostegno organizzando il banco di vendita del vino di beneficenza all’interno della ventitreesima edizione di GiovinBacco. Sangiovese in festa, devolvendo il 50% degli introiti all’iniziativa.

La donazione, resa possibile grazie alla collaborazione con Cooperdiem, organizzatori della manifestazione, ammonta a 1.445 euro e porta il totale raccolto a 17.000 euro. Un risultato che testimonia la forza della comunità ravennate e il crescente supporto attorno alla realizzazione del Bike Park.

La raccolta fondi proseguirà fino alla fine del 2025, con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato ai giovani biker: sicuro, inclusivo e pensato per favorire crescita, gioco e avvicinamento allo sport

Durante l’inaugurazione sarà possibile acquistare le t-shirt ufficiali del Comitato, il cui ricavato contribuirà ulteriormente alla raccolta.