Ravenna, domenica ecologica, chi può circolare e chi no

Domenica 26 novembre sarà domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico, così come lo saranno tutte le domeniche dal 7 gennaio al 30 aprile. Dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le stesse limitazioni vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi 8, 25, 26 e 31 dicembre, 1 gennaio, 31 marzo, 1 aprile e 25 aprile): divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso (il divieto per i diesel euro 4 non si applica però ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo), a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso.