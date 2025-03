In occasione della Giornata Nazionale del “fiocchetto lilla” per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, al Teatro Rasi di Ravenna la mattinata è stata dedicata a un convegno moderato dalla dottoressa Roberta Mazzoni. L’incontro ha costituito l’occasione per esporre gli elaborati prodotti dalle classi quarte dell’istituto Blaise Pascal di Reggio Emilia sul tema “Star bene con se stessi: tra corpo e mente”.