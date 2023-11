Ravenna, disabile abusata e maltrattata. Lei: «Lo lasciavo fare». Pena ridotta

Sopraffatta fisicamente, lo lasciava fare. Lei paraplegica, difficilmente avrebbe potuto opporsi. Così avrebbe subito abusi sessuali di ogni genere, attendendo due anni prima di denunciare. La vittima, una ragazza della Bassa Romagna attiva nell’ambito del volontariato, lo ha precisato ieri, sentita su richiesta del giudice davanti alla Corte d’appello di Bologna nel corso del giudizio di secondo grado nei confronti di un operaio 36enne di origine romena accusato di violenza sessuale, ma anche di maltrattamenti e rapina. Reati che, sommati, in primo grado erano costati la condanna a 6 anni. Ma che ieri, alla luce delle dichiarazioni della parte offesa, sono stati ridotti a 2 anni di pena. Assolto l’imputato - difeso dall’avvocato Antonio Luciani - dall’accusa di stupro, come chiesto tra l’altro dallo stesso procuratore generale, ravvisando prove insufficienti o contraddittorie. La vittima, sentita nel corso delle indagini, avrebbe infatti detto ieri che da parte sua non ci sarebbe mai stata una vera opposizione formale agli abusi. Discorso a parte invece per i maltrattamenti, che hanno assorbito anche il reato di rapina.

