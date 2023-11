Ravenna, dimentica il bidone dell’umido in strada, 118 euro di multa

Ben 118 euro di multa per aver dimenticato fuori il bidoncino dell’umido: «Non farò ricorso, ma onestamente sono rimasto sbalordito. Peraltro non c’è nemmeno la modalità di vedere ridotto l’importo con il pagamento celere». A segnalare la circostanza è un cittadino che abita nel quartiere Nullo Baldini: «Vivo in fondo ad una strada senza uscita, con scarsissimo traffico e, come da indicazioni, gli utenti del nostro condominio lasciano davanti al muretto di recinzione del nostro complesso abitativo i vari bidoncini di color marrone».

Una dimenticanza pagata cara

Nel settembre scorso però, dopo la raccolta del martedì (che in quella zona della città è previsto si alterni a quella del venerdì, ndr), una dimenticanza è costata cara alla famiglia che risiede nella via del centro urbano: «Nel ménage di un nucleo con due figli, onestamente può succedere che si salti un passaggio della vita quotidiana come quello del ritirare il bidoncino della differenziata - sottolinea il cittadino -. Se devo dire la verità, non credo che negli ultimi quattro mesi, ossia da quando esiste questa nuova modalità di conferimento dei rifiuti, questa piccola negligenza ci sia capitata una volta sola. A mia discolpa però posso dire che ci troviamo in un ambito davvero tranquillo e che l’intralcio alla circolazione non si verifichi di certo, infatti reputo che anche a qualche altro vicino sia capitata la stessa distrazione». Implacabile però sarebbe giunto il verbale dell’importo di 104 euro cui ne vanno aggiunti altri 14 per spese di notifica e di procedimento.

«Tartassati»

La sanzione quindi è di complessivi 118 euro, da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa: «Un importo che incide in maniera consistente nel bilancio mensile di una famiglia. Onestamente, anche considerata l’introduzione recente di questo sistema di raccolta, avremmo auspicato almeno un avviso - conclude il ravennate multato -. O comunque una sensibilizzazione più approfondita sugli effetti della trasgressione. Anche perché non è prevista una riduzione dell’importo in caso di pagamento nei primi cinque giorni trascorsi dalla notifica, come per tante altre sanzioni amministrative. Spero che questa nostra presa di posizione metta in guardia altri cittadini ma per nostra concezione del vivere civile, non faremo ricorso. Ci sentiamo, però, un poco tartassati».