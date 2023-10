Ravenna, digitavano il pin e c’erano i ladri alle spalle: arrestati quattro romeni che ripulivano i conti degli anziani al bancomat VIDEO

A Reggio Emilia

In particolare, a Reggio Emilia, nel corso della mattinata, i Carabinieri partiti da Ravenna per eseguire la misura, si imbattevano in un’ulteriore rapina perpetrata con le medesime modalità ai danni di un pensionato 82enne, impegnato in un’operazione di prelievo presso la Banca “Unicredit”, al quale il 23enne, assieme a un complice connazionale di 35 anni (non coinvolto negli episodi di Ravenna), avevano appena asportato la somma di 1.500 euro procedendo quindi al loro arresto in flagranza di reato. Nella circostanza, ricostruivano altresì la loro responsabilità in altri due episodi commessi con le medesime modalità quella mattina, una presso lo stesso sportello bancomat e poco prima un altro in Bagnolo in Piano e non riusciti per la pronta reazione delle vittime, anche loro anziane.

Sempre nel corso della mattinata, a Modena il personale della locale Questura fermava per un controllo il 25enne e, grazie alle ricerche inserite dai Carabinieri di Ravenna, assieme a questi ultimi procedevano all’esecuzione della misura.

Il più giovane della banda, di 19 anni, veniva invece fermato nel tardo pomeriggio di ieri a Castel Maggiore con il contributo della locale Stazione dei Carabinieri che, assieme agli operanti ravennati, individuavano l’uomo, procedendo alla sua cattura.

Tutti e quattro i romeni, incensurati e senza fissa dimora, sono stati associati presso le case circondariali presenti sui rispettivi territori a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.