Ravenna, dall’anziana nuove accuse all’ex giudice: “Si comprò una barca con i miei soldi”

Non solo i gioielli, i tre immobili, il conto corrente e il testamento. Il lascito di una ultra 90enne affidato interamente all’amico giudice, ora in pensione, si arricchisce anche di una barca ormeggiata in un circolo del Ravennate. Tutto parte di un patrimonio ingente che l’anziana, finita in casa di riposo, ha deciso di riprendersi querelando a inizio anno l’amico di lunga data per circonvenzione d’incapace. Si dice raggirata, addirittura vittima di pressioni psicologiche che l’avrebbero portata negli ultimi quattro anni a cedergli gradualmente ogni suo avere.

Come la barca, appunto. Stando a quanto si apprende, pare che l’amico ne possedesse una quota in comproprietà con un’altra persona, intenzionata però a vendere la propria parte. Avrebbe proposto allora all’anziana di subentrare nella comproprietà. Convinta di possedere metà dell’imbarcazione, la signora avrebbe pure pagato negli ultimi anni il posto barca, salvo scoprire una volta rotti i rapporti con il giudice che, pur avendo saldato con i propri soldi la quota, il natante era stato intestato in toto a lui.

Cambiato il testamento

La donna, rimasta vedova e senza eredi, sostiene di aver aperto gli occhi una volta finita in una casa di riposo della provincia, l’ennesima da quando si è fatta convincere dal magistrato a intestare a lui e al figlio gli immobili di sua proprietà, vale a dire una casa da 300mila euro acquistata a Ravenna nel 2019, un appartamento a Cesenatico e l’abitazione in cui viveva, a Ravenna. Confidandosi con il titolare del centro per anziani, si sarebbe convinta a rivolgersi a un legale presentando un esposto ben circostanziato. Nel frattempo ha modificato nuovamente il testamento. Aveva inizialmente cambiato le volontà testamentarie che vedevano come beneficiario il figlio di un amico, indicando invece come nuovi eredi universali il giudice e il figlio di quest’ultimo. Dopo la denuncia ha deciso di devolvere tutti i suoi averi, in caso di morte, a un istituto di beneficenza.

Il nipotino e le pressioni

Le pressioni psicologiche lamentate dalla vittima raggiungono il punto più basso quando sono i sentimenti della donna a essere presi di mira. In particolare l’affetto nei confronti del nipotino del giudice, bimbo al quale la donna aveva fatto addirittura da madrina per il battesimo. Sarebbe stata minacciata dall’amico di essere allontanata dalla famiglia e privata della possibilità di vedere il bambino al quale era molto legata.

Per timore di rimanere sola e di non essere più aiutata nella gestione della burocrazia, avrebbe assecondato ulteriori richieste, traghettando i propri averi nelle mani del conoscente: i due immobili ceduti nel 2019, appunto, uno dei quali ha scoperto di possedere solo con usufrutto, lasciando la nuda proprietà al giudice. Quest’ultimo l’avrebbe inoltre convinta a trasferire il proprio conto corrente con 200mila euro nella sua filiale per pagare il saldo dell’abitazione. Avrebbe trasferito qui, nella cassetta di sicurezza del figlio del magistrato tutti i gioielli prima custoditi nel precedente istituto di credito. In questo modo - ecco la scusa - non avrebbe dovuto pagare inutilmente un altro deposito.

E ancora, a luglio del 2022 la 90enne avrebbe conferito all’amico la procura generale consentendogli di compiere un atto qualsiasi di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, comprese anche le disposizioni patrimoniali. Poi, come detto, gli ultimi mesi difficili, cambiando varie case di riposo, l’avrebbero condotta in una struttura, da dove, grazie al confronto con il gestore, ha intrapreso la difficile battaglia legale attualmente solo agli albori.