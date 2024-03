Ravenna, dal comitato di Borgo Montone 60 ciucci per neonati alla Terapia Intensiva Neonatale

Il “Comitato cittadino di Borgo Montone” ha donato 60 ciucci alla Terapia Intensiva Neonatale (Tin) dell’ ospedale di Ravenna.

Questa donazione è stata pensata per i neonati che, per problematiche diverse, non possono beneficiare da subito del contatto con la madre o il padre, in particolare il riferimento è ai neonati prematuri ricoverati in TIN. Stare in braccio alla madre aiuta il piccolo a regolare la temperatura, il battito cardiaco e la respirazione, l’avvicinamento al seno poi rappresenta un momento molto importante per l’avvio dell’allattamento al seno. Purtroppo non sempre questo contatto può avvenire in maniera precoce e continuativa; per tale motivo vengono utilizzate delle strategie consolatorie che permettono a questi piccoli bambini di superare momenti difficili. Dare il ciuccio rappresenta un gesto di cura, attraverso la suzione e il contenimento, il neonato prematuro riesce a tollerare meglio le manovre dolorose a volte necessarie e lo stress da separazione dai genitori quando ciò è inevitabile. Diversi studi dimostrano che il controllo non farmacologico del dolore sia da preferire e da promuovere nel neonato e nel piccolo lattante che proprio per la loro transitoria fragilità devono impiegare tutte le loro risorse per la crescita.