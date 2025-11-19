Ravenna, crolla il muro tra il centro sociale e le case: area messa in sicurezza - Gallery

Un crollo improvviso nella notte e per fortuna nessuno si è fatto male, ma a quanto pare non è stato un evento imprevisto. In passato più volte i residenti avevano segnalato lo stato di ammaloramento del muro che separa il centro sociale “Le Rose” dalle case private e la notte scorsa una parte di muro è collassata. Il centro sociale tra le vie Teodato e via Sant’Alberto è un punto di riferimento per tante persone e anche in queste ora rimane pienamente operativo. In mattinata è stato subito aperto un cantiere per la demolizione totale del muro e la messa in sicurezza dell’area.