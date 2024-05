Ravenna, Cristina Muti sulle Torri Hamon: “Andavano tutelate prima che cadessero a pezzi”

RAVENNA - Risponde a stretto giro alle accuse lanciate da una serie di associazioni ambientaliste, di disinteresse e mancata adesione alla campagna contro la demolizione delle due torri Hamon nell’area ex Sarom, attuata da Eni, assecondando un progetto di Autorità portuale. Cristina Mazzavillani Muti davanti all’invito a boicottare Ravenna festival sponsor della manifestazione, avanzato da Italia Nostra, Coordinamento ravennate “Per il Clima - Fuori dal Fossile”, Potere al Popolo; e ancora Ravenna in Comune, circolo Chico Mendes di Bologna, collettivo La Comune e la Rete nazionale Lavoro Sicuro risponde punto su punto. «Arrivano tardi! Dove erano quando negli anni Novanta chiamavo a gran voce i nostri politici e la popolazione intera ad essere uniti nel difendere le nostre archeologie industriali come l’ex magazzino dello zolfo, le torri di Hamon, l’ex macello e altri siti come San Nicolò, San Domenico, il Sigarone, il vecchio Tiro a segno, la Fabbrica Vecchia... da sola senza alcun aiuto e nemmeno alcun permesso sono entrata in tutti questi luoghi e per fortuna in alcuni con successo».

Ricorda poi il progetto per la nascita di un laboratorio internazionale di ingegneria di alta ricerca e sperimentazione di effetti acustici da realizzare all’interno delle torri di Hamon, interessanti quanto la grotta chiamata orecchio di Dionisio di Siracusa. «Dove erano costoro a darmi una mano?? Dove erano costoro a difendere i cittadini ravennati abitanti nella zona di via Cilla quando protestarono invano purtroppo per una antenna altissima e deturpante il piccolo parco giochi dei loro bambini?? Io c’ero con loro in comune a protestare quel famoso giorno quando ci sentimmo gridare in faccia.... Decisioni già prese! Non si torna indietro!».

Una difesa a tutto campo anche per il festival contro «i risvegliati combattenti dell’ultima» che ora «scatenano la loro tardiva e sterile rabbia contro il festival. Bravi! Cancellate pure anche questa bella storia che conta 35 anni di intenti meravigliosi col consenso di migliaia di cittadini partecipanti e felici! Così vi rimarranno solo le macerie delle torri di Hamon! Che andavano difese negli anni Novanta quando già i cornicioni dall’alto stavano crollando. Dopo trent’anni cosa si può più rimediare! Quando non si è aspettato altro che si auto demolissero su un terreno micidiale che andava bonificato allora tanto era pericolosamente inquinato e non poteva nemmeno essere calpestato». E ancora: «Io però mi sono avventurata la dentro più di una volta. E il potenziale meraviglioso che ho colto la dentro mi è entrato nell’anima! Ci ho pure lanciato vocalizzi che ancora so fare... mi sono sentita tornare indietro un mondo sonoro stupefacente! Niente! Tutti sordi assenti distratti. E adesso la Mazzavillani sta muta e accetta il sostegno di Eni. Ma per fortuna che c’è Eni! Cari miei le torri erano marce e agonizzanti e pericolose! Troppo tardi vi siete svegliati e mi viene il sospetto che non sia tutta buona fede questa strana protesta tardiva e inutile».