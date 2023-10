Ravenna, crisi Cmc: si fa avanti Rimond

Risoluzione crisi Cmc: è Rimond il gruppo di costruzioni (e progettazione architettonica) che ha partecipato al tavolo ministeriale proponendosi come nuovo partner, la settimana scorsa. E Invitalia, ossia l’agenzia pubblica che sarà l’elemento portante per la creazione di una newco che rileverà gli asset aziendali della Cooperativa muratori e cementisti, ha già analizzato il dossier, giudicando come credibile la proposta effettuata dalla multinazionale con sede a Milano e uffici a Roma, Londra, Oslo, Dubai, Abu Dhabi, Shangai, Riyadh e Hong Kong.

