Ravenna, corso per assistenti familiari: consegnati gli attestati

Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Barattoni ha consegnato gli attestati di partecipazione al quarto corso per assistenti familiari, organizzato dallo Sportello sociale per la non autosufficienza del Comune di Ravenna, in collaborazione con la cooperativa sociale Librazione, che ha coinvolto 15 partecipanti.

Da settembre le iscritte hanno seguito un percorso di autoformazione mediante la piattaforma regionale Self (il sistema E-Learning per la Pubblica amministrazione dell’Emilia-Romagna) e diverse ore in presenza con docenti esperti dell’area sociale, socio sanitaria e sanitaria. Gli argomenti trattati sono stati: relazione e comunicazione, salute, assistenza al movimento, igiene personale e della casa, dieta e pasti, demenza, uso corretto dei farmaci a domicilio, animazione e tempo libero, il lavoro in Italia e aspetti contrattuali. Al termine le corsiste hanno sostenuto l’esame finale direttamente sulla piattaforma Self e lo hanno tutte superato.

Le nuove assistenti familiari formate saranno iscritte nella banca dati dello Sportello sociale per la non autosufficienza del Comune di Ravenna per essere indirizzate al lavoro di cura di anziani e disabili. “Da diversi anni questo corso – afferma il sindaco Barattoni – consente di dare una risposta concreta e seria ai bisogni sempre crescenti di assistenza alle persone più fragili e di sollievo a caregiver e famiglie valorizzando il ruolo sociale di chi si prende cura degli altri. Il percorso formativo per l’assistenza delle persone anziane o in stato di bisogno è di estrema importanza e delicatezza, sia per le competenze socio sanitarie acquisite dalle partecipanti sia per gli aspetti relazionali che sono basilari per instaurare rapporti di fiducia con le persone da assistere e con i loro familiari. Colgo l’occasione per ringraziare gli esperti che hanno trasmesso le loro conoscenze e competenze a titolo volontario. Gli ultimi anni e gli scenari futuri ci dicono che grazie a questo corso tante persone e le relative famiglie potranno ricevere sostegno e assistenza, fondamentali per una città che deve essere sempre vicina a chi ha più bisogno”.