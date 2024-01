Ravenna, corsa clandestina stroncata sul nascere: identificati 17 giovani

RAVENNA - Che cosa ci faceva un gruppo di una ventina di giovani, tutti sotto i 21 anni, in scooter in via Stradello a Madonna dell’Albero? Secondo la polizia locale che li ha identificati erano in procinto di organizzare una corsa clandestina tra motociclette, ciclomotori e auto nella strada che corre parallela alla Classicana nella frazione di Ravenna e sbuca all’altezza della chiesa.

Gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio di sabato, attorno alle 16, dopo alcune segnalazioni arrivate alla centrale operativa della polizia municipale. Gli uomini della polizia locale si sono trovati davanti un gruppo di giovani, tutti motorizzati. I mezzi erano però parcheggiati e gli agenti hanno identificato tutti i presenti, controllando anche i veicoli e la relative copertura assicurativa. Solo un ciclomotore, peraltro intestato alla madre di uno dei minorenni presenti, risultava avere l’assicurazione scaduta ed è stato sequestrato. Non sono state fatte altre contestazioni ma il comando della polizia locale è convinto di aver fermato sul nascere l’organizzazione di una corsa clandestina nella frazione ravennate. Il fenomeno delle gare tra giovanissimi non è rara e l’attenzione della municipale resta alta.

Al termine del controllo sono state identificate 17 persone, tutti giovani tra i 14 e i 20 anni, provenienti prevalentemente da Ravenna, 2 gli stranieri presenti. Un motociclo è stato sottoposto a sequestro perché privo di copertura assicurativa