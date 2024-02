Ravenna, controlli sulle strade: i Carabinieri ritirano 18 patenti

Proseguono i servizi posti in essere dai Carabinieri di Ravenna finalizzati a prevenire e reprimere fenomeni delittuosi e reprimere il consumo di sostanze stupefacenti e l’abuso di bevande alcoliche. In particolare i controlli dei militari si sono concentrati presso le aree dei centri cittadini e del litorale. I servizi predisposti hanno permesso di controllare oltre 600 veicoli ed identificato più di 250 persone; elevare diverse sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada connesse all’abuso di alcol, anche tra giovani neopatentati, con il conseguente ritiro di 18 patenti di guida, per 4 delle quali la violazione ha comportato anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria.