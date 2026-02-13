Ravenna, controlli in zona Speyer e viale Carducci: una denuncia per spaccio

Ravenna
  • 13 febbraio 2026
Sono proseguiti i servizi ordinari di controllo del territorio da parte della Questura di Ravenna, con particolare attenzione all’area della zona Speyer, oggetto di costante monitoraggio nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità.

Nel primo pomeriggio di ieri, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha proceduto a un controllo nei confronti di un gambiano di 27 anni. A seguito degli accertamenti, il giovane è stato trovato in possesso di circa 36,20 grammi di hashish, nonché della somma complessiva di denaro contante pari a 210 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura ed è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per violazione del daspo urbano.

Furto bici elettrica

Poche ore dopo, gli operanti sono intervenuti nuovamente in via Carducci a seguito della segnalazione di un furto in atto di una bicicletta elettrica. Sul posto gli operatori sono riusciti a fermare e identificare un italiano di 35 anni, che è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura per le formalità di rito. Le attività svolte hanno confermato il costante impegno della Questura di Ravenna nel presidio del territorio cittadino, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili, al fine di garantire elevati livelli di sicurezza urbana e tutela dei cittadini.

