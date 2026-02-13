Ravenna, controlli in zona Speyer e viale Carducci: una denuncia per spaccio

Sono proseguiti i servizi ordinari di controllo del territorio da parte della Questura di Ravenna, con particolare attenzione all’area della zona Speyer, oggetto di costante monitoraggio nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità.

Nel primo pomeriggio di ieri, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha proceduto a un controllo nei confronti di un gambiano di 27 anni. A seguito degli accertamenti, il giovane è stato trovato in possesso di circa 36,20 grammi di hashish, nonché della somma complessiva di denaro contante pari a 210 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura ed è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per violazione del daspo urbano.