Ravenna, controlli dei carabinieri: due arresti

RAVENNA. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno effettuato specifici servizi di controllo del territorio in alcuni quartieri della città e nel forese al fine di prevenire e contrastare i reati di microcriminalità. L’attività ha permesso rintracciare due persone risultate essere colpite da altrettante misure restrittive. In particolare i Carabinieri della Stazione di Russi, hanno fermato un 34 enne gravato da un ordine di carcerazione essendo stato condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, per reati legati al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti commessi in provincia di Ravenna e nelle Marche. Invece i militari della Stazione di Ravenna Via Alberoni, hanno individuato un giovanissimo extracomunitario colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ravenna per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, commessi a Ravenna. In entrambi i casi i due fermati, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati in carcere. Il primo in quello di Forlì e l’altro in quello di Ravenna.