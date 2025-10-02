Ravenna, controlli antidroga sui bus e nei cortili delle scuole superiori

Oggi la Polizia di Stato di Ravenna e la Guardia di Finanza hanno effettuato dei controlli congiunti per prevenire e contrastare fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e altre attività illecite in prossimità degli istituti scolastici.

L’operazione ha interessato diverse scuole secondarie del territorio. I controlli sono stati effettuati in modo mirato negli autobus utilizzati dai più giovani per raggiungere le scuole, nonché agli ingressi e nei cortili degli istituti. A supporto delle attività operative sono intervenute anche le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza che, affiancando gli agenti della Polizia di Stato, hanno fornito un contributo decisivo per la buona riuscita dell’attività di controllo.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e sensibilizzazione volto a tutelare i giovani, con la finalità di sottrarli ai rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti e contrastando con fermezza ogni forma di illegalità che possa minare la serenità dell’ambiente scolastico.