Ravenna, controlli ai Giardini Speyer: due denunce e un decreto di espulsione

Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna, unitamente alle unità cinofile della Guardia di Finanza e alla Polizia Locale sono stati impegnati in un servizio di Alto Impatto presso la zona dei Giardini Speyer.

L’attività si inserisce in un più ampio programma di intensificazione del controllo del territorio con particolare attenzione alle aree limitrofe alla stazione al fine di limitare e far decrescere i fenomeni di microcriminalità e di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso della mattinata sono state identificate oltre 50 persone, la quasi totalità con precedenti penali.

Inoltre, sono state denunciati a piede libero due uomini: un giovane marocchino di circa 21 anni, per violazione della misura di prevenzione del “Dacur” e per essere stato trovato in possesso di 11 grammi di hashish. Un secondo giovane, di nazionalità egiziana di 18 anni, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in quanto trovato in possesso di 28 grammi di hashish. Durante l’attività, inoltre, è stato emesso, un decreto di espulsione dal Questore di Ravenna disponendo l’abbandono del territorio nazionale entro 7 giorni nei confronti di un tunisino irregolare sul territorio nazionale. Sono state poi sequestrati 12 grammi di hashish a carico di ignoti.