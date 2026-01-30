Ravenna, controlli a tappeto in zona Stazione e Giardini Speyer: già 35 illeciti contestati in gennaio

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio e all’assunzione di stupefacenti messa in atto dalla Questura di Ravenna, con particolare attenzione alle aree dei Giardini Speyer e della zona adiacente alla Stazione Ferroviaria.

Nella giornata di ieri sono state identificate una quarantina di persone e controllati una decina di veicoli. Uno straniero è stato denunciato per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Ravenna emesso dal Questore. Nel contempo lo straniero, già destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nel medesimo comune, nell’ambito di un altro procedimento penale, veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria con proposta di aggravamento della misura.

Da inizio anno, nell’area Stazione e Giardini Speyer sono stati contestati 35 illeciti amministrativi per assunzione di sostanze stupefacenti; i coinvolti sono stati segnalati alla locale Prefettura per i provvedimenti di competenza ai sensi delle normative vigenti.

L’attività svolta si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione, ritenuta fondamentale per il monitoraggio delle aree sensibili della città e, in particolare, per intercettare e dissuadere i comportamenti a rischio, con un’attenzione specifica rivolta ai giovani che si avvicinano al consumo di sostanze stupefacenti.