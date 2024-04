Ravenna contro le truffe: martedì 9 aprile uno spettacolo alle Artificierie Almagià con Maria Pia Timo - VIDEO GALLERY

“Strùffati, insieme per non cadere in trappola!”. È lo slogan scelto da Comune di Ravenna e Prefettura per la seconda edizione delle iniziative di prevenzione anti-truffe a sostegno della cittadinanza. Si parte martedì 9 aprile alle 20.30 presso le Artificierie Almagià con lo spettacolo “Sgraziè” a ingresso gratuito, con la partecipazione straordinaria di Maria Pia Timo e la messa in scena di truffe realmente accadute fino ad accogliere storie e domande del pubblico. Autorità ed esperti saliranno sul palco per fornire suggerimenti sui comportamenti corretti da tenere e come riconoscere le varie tipologie di truffe.

“Sono ancora troppi – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – coloro che vengono truffati da delinquenti senza scrupoli che approfittano spesso di persone fragili e vulnerabili per i loro scopi criminali. Per questo dobbiamo alzare argini per difendere i più deboli ed aiutare ad intercettare in tempo i segnali che conducono a questi reati odiosi. Il progetto “Strùffati, insieme per non cadere in trappola” va in questa direzione e siamo tutti allineati per dare il massimo contributo in termini di formazione e aspetti comunicativi. Parlare, confrontarsi, raccontare la propria storia è fondamentale per superare lo shock psicologico in cui si incorre dopo essere stati truffati. Non bisogna chiudersi in se stessi ma saper raccontare l’esperienza vissuta aiuta ad uscire dallo sconforto psicologico in cui si cade. Tutti possiamo essere potenziali vittime, l’importante è saper difendersi da chi intende raggirarci. Il progetto sta già dando ottimi risultati, nei primi 3 mesi del 2024 il trend registra un -18.2% di denunce rispetto ai primi 3 mesi di un anno fa”.

Le repliche

Lo spettacolo “Sgrazié!” verrà replicato, sempre a ingresso gratuito, da Francesco Bentini e Ambra Scandura martedì 16 aprile alle 20:30 presso il Teatro Socjale di Piangipane e giovedì 11 luglio presso il Cinema Arena del Sole di Lido di Classe.

L’attrice Maria Pia Timo, insieme a Francesco Bentini, sarà la protagonista di un breve video per la prevenzione alle truffe, che verrà diffuso nei prossimi mesi sui canali social del Comune di Ravenna e di tutti i partner del progetto per sensibilizzare la cittadinanza tutta: ognuno può fare la propria parte per informare e proteggere le persone fragili che ha vicino a sé.

Il programma prosegue con 4 incontri formativi dislocati sul territorio comunale: la Vice Comandante della Polizia Locale Alessandra Bagnara e l’avvocata Giordana Pasini incontreranno i cittadini e le cittadine condividendo esperienze, buone prassi e rispondendo alle domande del pubblico:

● mercoledì 10 aprile alle ore 20 presso il Centro Sociale Le Rose in via Sant’Alberto 73

● venerdì 12 aprile alle ore 17:30 presso Hobbies Bar di Carraie in via Cella 556

● lunedì 15 aprile alle ore 20 presso la sede del Comitato Cittadino di Villanova di Ravenna in via Villanova 74

● mercoledì 8 maggio alle ore 20:30 presso la Pro Loco di Porto Corsini in via Po 29