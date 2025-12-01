Ravenna, conto alla rovescia per le feste di Natale - Gallery

Parte il conto alla rovescia in piazza del Popolo per le feste di Natale. Ieri pomeriggio si è tenuta la tradizionale accensione delle luci. Numerose persone hanno preso parte all’evento tradizionale, radunandosi attorno all’abete alle 17, alla presenza del sindaco Alessandro Barattoni e della sindaca di Andalo Eleonora Bottamedi, del prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, del presidente della Cassa di Risparmio Antonio Patuelli e dei rappresentanti degli sponsor.

Ancor prima, una rappresentanza di alcune squadre sportive cittadine ha preso parte all’iniziativa, accompagnata dal concerto della Banda musicale cittadina.

A fare da cornice il nuovo allestimento della piazza con installazioni luminose, in armonia con il clima natalizio. Quest’anno sarà possibile condividere un ricordo di Ravenna taggando #XmasRavenna @RavennaTourism. Inoltre sono state create dall’Engim delle cartoline che verranno distribuite in città per diffondere un messaggio di speranza e partecipazione. La fondazione Engim ha coinvolto tutte le classi dei corsi di Istruzione e formazione professionale.