Ravenna, conto alla rovescia per le feste di Natale - Gallery

Ravenna
  • 01 dicembre 2025
Un gruppo di ragazzi si fa un selfie davanti all’albero (foto Fiorentini)
Un gruppo di ragazzi si fa un selfie davanti all'albero (foto Fiorentini)
Parte il conto alla rovescia in piazza del Popolo per le feste di Natale. Ieri pomeriggio si è tenuta la tradizionale accensione delle luci. Numerose persone hanno preso parte all’evento tradizionale, radunandosi attorno all’abete alle 17, alla presenza del sindaco Alessandro Barattoni e della sindaca di Andalo Eleonora Bottamedi, del prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, del presidente della Cassa di Risparmio Antonio Patuelli e dei rappresentanti degli sponsor.

Ancor prima, una rappresentanza di alcune squadre sportive cittadine ha preso parte all’iniziativa, accompagnata dal concerto della Banda musicale cittadina.

A fare da cornice il nuovo allestimento della piazza con installazioni luminose, in armonia con il clima natalizio. Quest’anno sarà possibile condividere un ricordo di Ravenna taggando #XmasRavenna @RavennaTourism. Inoltre sono state create dall’Engim delle cartoline che verranno distribuite in città per diffondere un messaggio di speranza e partecipazione. La fondazione Engim ha coinvolto tutte le classi dei corsi di Istruzione e formazione professionale.

