Ravenna, continua a coltivare marijuana da spacciare: secondo arresto in pochi giorni per un 40enne a Mezzano

Ieri i Carabinieri della Stazione di Mezzano, al termine di una fulminea attività d’indagine, hanno arrestato un 40enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che già alcuni giorni fa era stato arrestato fa per aver coltivato di 32 piante di marijuana, è stato costantemente “monitorato” dai militari che sospettavano che non avesse mai interrotto la sua “attività”. Intuizione che ha avuto le sue conferme dopo che i Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo 650 grammi di marijuana ed una macchina per il sottovuoto, solitamente utilizzata per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Il 40 enne è stato quindi nuovamente arrestato e questa mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna, il quale dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza domiciliare.