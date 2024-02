Ravenna, concluse le operazioni di bonifica dei 200 residui bellici ritrovati a Casal Borsetti

Si sono concluse le operazioni di bonifica degli ordigni bellici ritrovati a Casal Borsetti; riaperta via Spallazzi. Gli artificieri dell’8° Reggimento Guastatori Folgore hanno terminato nella serata di sabato 24 febbraio le operazioni di bonifica dei proiettili di mortaio, che alla fine sono risultati essere oltre 200. Il Comune ha così disposto nella mattinata di domenica 25 febbraio la riapertura del tratto di via Spallazzi chiuso al traffico, quello da via delle Orchidee a via della Cooperazione. «Sembrano foto provenienti da uno dei drammatici scenari di guerra che stanno segnando i giorni nostri. Vengono invece da Ravenna, a Casal Borsetti, e questi ordigni sono stati ritrovati a quasi 80 anni di distanza dalla fine della seconda guerra mondiale, ultimo conflitto militare ad aver coinvolto direttamente il nostro territorio - ha commentato il sindaco Michele De Pascale -. Dopo quasi 80 anni di pace, la guerra di allora rimane ancora un pericolo concreto per le persone di oggi e grazie di cuore a chi ha segnalato e a chi è prontamente intervenuto».