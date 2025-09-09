Ravenna, conclusa la Festa dell’Unità, la prima nell’area verde del Tiro a Segno

RAVENNA. Si è conclusa ieri sera, con il tradizionale Super Tombolone, l’edizione 2025 della Festa dell’Unità di Ravenna che per la prima volta si è svolta nell’area verde del Tiro a Segno in via Pag. Undici giorni che hanno visto alternarsi politica, spettacoli e musica, con migliaia di persone che hanno scelto la Festa come luogo di incontro, confronto e convivialità. Dal confronto con ospiti nazionali e locali, ai dibattiti sui temi più attuali, fino agli spettacoli e ai concerti che hanno animato ogni serata, «la Festa ha dimostrato», scrive il Pd Ravenna, «ancora una volta di essere uno spazio di comunità e di apertura, in cui politica e socialità si intrecciano. Un ringraziamento speciale va alle centinaia di volontarie e volontari che con dedizione e passione hanno reso possibile questa edizione, curando ogni dettaglio e accogliendo i cittadini in un clima di partecipazione e condivisione».

«Questa edizione della Festa», commenta Eleonora Proni, segretaria provinciale del Partito Democratico, «è stata un successo di partecipazione. Abbiamo vissuto giornate intense, con confronti che hanno toccato i grandi temi del nostro tempo: dai conflitti internazionali alle sfide culturali, dalla salute al governo dei territori. La Festa si è confermata un patrimonio condiviso, un luogo in cui la politica incontra le persone e le persone ritrovano il senso della comunità. Il grazie più grande va alle volontarie e ai volontari, senza i quali nulla sarebbe possibile: sono loro la vera forza di questa manifestazione».