Ravenna, concerto per l’Unicef sabato alla Sala Corelli del Teatro Alighieri

L’Unicef in collaborazione con il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Ravenna e Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, organizza per sabato 4 maggio alle 19, presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, il Concerto per i 50 anni di Unicef Italia - Giovani Artisti per l’infanzia - con l’esibizione dell’Orchestra di Fiati “Wind Ensemble” del Conservatorio “Verdi” e l’allestimento di opere artistiche degli studenti di “ABA Ravenna”.

L’evento, che ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e AFAM del Comune di Ravenna, celebra i 50 anni di Unicef Italia, per ricordare come questa grande organizzazione, nata nel secondo dopoguerra, abbia agito in Italia e nel mondo nelle guerre, nelle calamità naturali e nelle situazioni di emergenza per mancanza di cibo e cure, e che ancora oggi si prodiga per prestare aiuti a tanti bambini e bambine. L’obiettivo della serata è il sostegno alle azioni di Unicef per l’infanzia del mondo che sta vivendo la tragedia di guerre, calamità naturali, povertà e malnutrizione e di promozione delle arti e della musica attraverso la presenza di importanti Istituzioni culturali e di giovani artisti della città.

Il ricavato per Unicef

Il ricavato della serata (ingresso 10 euro, studenti 5) sarà devoluto interamente a Unicef per gli interventi nelle attuali emergenze – Gaza, Sudan, Siria, Yemen e molti altri luoghi del mondo colpiti da guerre e calamità naturali - che vedono vittime prime i bambini e le bambine.