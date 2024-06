Ravenna, con l’estro dei bimbi della Garibaldi le opere d’arte riprendono vita - Gallery

Una maniera formidabile per studiare la storia dell’arte e per socializzare, mettendosi in gioco: cercare di ricrearle prestandosi ad una performance, che viene poi immortalata con una foto. La classe 5 B della scuola primaria Garibaldi ha partecipato ad un progetto interno denominato “Tableaux Vivants”, che ha visto alunni e alunne impegnati per quattro mesi nella realizzazione dal vivo di quattro importanti opere d’arte: la Pietà di Michelangelo, la Primavera di Botticelli, la Conversione di San Paolo di Caravaggio e l’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci.

Divisi in gruppi, che tenessero conto delle caratteristiche e delle inclinazioni personali, gli studenti hanno osservato i quadri, fatto ricerche online, recuperato il materiale di scena, per poi giungere alla realizzazione di foto che fossero il più possibile simili all’originale.

In occasione della Festa di Primavera svoltasi a scuola il 17 maggio, i ragazzi hanno messo in scena una breve performance, durante la quale i quadri si sono animati e hanno dato vita ad una vera esperienza immersiva nell’opera d’arte.

Il progetto è stato pensato e realizzato dalle docenti Carmen Gamberini ed Elena Manzoni, con la collaborazione di tutto il team docente (Santa Capitani, Laura Frumento, Nicola Lettieri, Alessandra Melandri, Elisa Tavanti): “L’intento del progetto era quello di promuovere l’inclusione e favorire il processo di apprendimento, superando la visione della didattica di tipo tradizionale a favore della personalizzazione - spiegano le insegnanti che hanno promosso il progetto -. Al termine del percorso, gli alunni hanno imparato divertendosi importanti lezioni di storia dell’arte ma soprattutto hanno scoperto le loro potenzialità, sviluppato abilità prosociali e sono riusciti a collaborare superando i limiti personali”.