Ravenna: commemorati gli 81 anni dalla Battaglia delle Valli

Si è svolta sabato 6 dicembre la cerimonia per ricordare gli 81 anni della Battaglia delle Valli di Mandriole a cui ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore Giancarlo Schiano. Il momento commemorativo con la deposizione delle corone d’alloro ai cippi e al monumento ai caduti è stato organizzato dalla sezione Anpi della provincia di Ravenna e dalle sezioni di Bagnacavallo, Voltana, Lugo, Alfonsine, Cotignola, Sant’Alberto, Lavezzola, Conselice, Massa Lombarda, Mezzano, Porto Corsini, Marina di Ravenna.