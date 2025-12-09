Ravenna: commemorati gli 81 anni dalla Battaglia delle Valli

Si è svolta sabato 6 dicembre la cerimonia per ricordare gli 81 anni della Battaglia delle Valli di Mandriole a cui ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore Giancarlo Schiano. Il momento commemorativo con la deposizione delle corone d’alloro ai cippi e al monumento ai caduti è stato organizzato dalla sezione Anpi della provincia di Ravenna e dalle sezioni di Bagnacavallo, Voltana, Lugo, Alfonsine, Cotignola, Sant’Alberto, Lavezzola, Conselice, Massa Lombarda, Mezzano, Porto Corsini, Marina di Ravenna.

La ricostruzione della “Battaglia delle Valli”

È stata l’occasione per ricordare che questa zona fu coinvolta nella cosiddetta “Battaglia delle Valli”, avviata con la liberazione di Ravenna il 4 dicembre 1944, che vide combattere fianco a fianco gli alleati e i partigiani della 28a brigata Garibaldi Gordini di Bulow (Arrigo Boldrini). Gli alleati, una volta presa Ravenna, furono costretti a fermare la loro avanzata sui canali poco sopra la città, lasciando soli i partigiani a combattere il nemico in campo aperto solo con armi leggere. Sant’Alberto fu raggiunta la mattina del 6 dicembre, ma dopo poche ore un forte contrattacco tedesco rioccupò il paese. Solo il 5 gennaio 1945 reparti della 1a divisione canadese, dopo lunghi e sanguinosi scontri, liberarono definitivamente la località, preziosa testa di ponte per l’avanzata primaverile, alla quale avrebbero partecipato i partigiani della 28a brigata Gordini, inviati in prima linea insieme ai fanti italiani del Gruppo di combattimento Cremona.

Giancarlo Schiano: “Un atto di fedeltà alla nostra storia”