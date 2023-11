Ravenna. Coltellate e spaccio, il questore chiude un bar a Sant’Alberto e uno a Marina

Oggi il Questore di Ravenna, Lucio Pennella, ha disposto la chiusura per 15 giorni di due bar in applicazione dell’art.100 del Tulps. Nello specifico questa mattina, a Sant’Alberto, personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura ed i Carabinieri della Stazione interessata hanno apposto i sigilli ad un bar. Presso il locale s i è verificato un grave episodio che ha costituito un rilevante motivo di allarme sociale: un uomo aveva accoltellato una persona e poi aveva tentato di investirla. Inoltre, numerosi controlli hanno permesso di accertare la costante e assidua presenza di avventori con numerosi precedenti di polizia e penali per reati contro la persona, il patrimonio, per sostanze stupefacenti.

Sempre in mattinata, i sigilli sono stati apposti ad un bar sito a Marina di Ravenna ad opera della Polizia di Stato e del personale dei Carabinieri. L’esercizio pubblico è risultato già in passato e tutt’ora risulta luogo di rilevante e assidua frequentazione di soggetti gravati da numerosi precedenti penali e di polizia, ma soprattutto, nonostante sia cambiata la gestione, è proseguito al suo interno lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le Forze dell’Ordine già un anno fa e anche recentemente hanno arrestato diversi soggetti coinvolti nel giro illecito dell’attività criminosa svoltasi nei pressi del locale.