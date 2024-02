Ravenna, cocaina a casa del prof di religione. Sequestrati anche 9mila euro

Un professore di religione trovato con la cocaina e arrestato. A far scattare le manette sono stati i militari della Guardia di finanza che la scorsa notte hanno eseguito una perquisizione a Mezzano, trovando 52 grammi di polvere bianca e 9mila euro. Una scoperta di cui ora il docente dovrà rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari, in occasione dell’udienza di convalida. Le contestazioni, quantomeno provvisorie, avanzate dal sostituto procuratore di turno Raffaele Belvederi sono la detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio, sospetto avvalorato dall’ammontare di contanti rinvenuti.

