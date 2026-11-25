Cmc Ravenna conquista il primo posto in graduatoria e si aggiudica l’appalto da 89 milioni di euro per l’ammodernamento dell’aeroporto di Lamezia Terme. La cooperativa ravennate realizzerà le opere in raggruppamento temporaneo di imprese con Debar S.p.A., con l’obiettivo di rendere lo scalo più efficiente e pronto a sostenere la crescita del traffico aereo.

Il contratto è stato firmato oggi dai direttori generali Paolo Porcelli per Cmc Ravenna e Michele Bufo per Sacal SpA. L’intervento rientra nel Contratto Istituzionale di Sviluppo “CIS Volare” e si articola su tre direttrici integrate: lo sviluppo dell’aerostazione passeggeri, la digitalizzazione dei sistemi di sicurezza e l’adeguamento delle infrastrutture impiantistiche.

Il cuore del progetto riguarda la riorganizzazione degli spazi per rendere più ordinato il transito dei viaggiatori, separando i flussi attraverso la costruzione del nuovo Terminal Partenze e la riqualificazione dell’attuale area Arrivi. Parallelamente, lo scalo verrà dotato di tecnologie avanzate per il monitoraggio dei passeggeri e per i controlli di sicurezza.

Una quota significativa dei lavori interesserà infine i sottoservizi. Le reti energetiche, idriche e di telecomunicazione saranno potenziate per dotare l’aeroporto di una base impiantistica solida, adeguata a gestire volumi di traffico più elevati nel lungo periodo.