Ravenna, Classicana: peggiorano le condizioni del tratto portuale

Comune e Autorità di Sistema Portuale mettono mano all’accordo firmato nel 2022 per sistemare la viabilità del porto di Ravenna. La giunta comunale, nella seduta del 5 agosto, ha approvato un atto integrativo per intervenire d’urgenza sulla corsia nord della via Classicana, nel tratto tra via Piombone e il ponte su via Darsena San Vitale. È la strada che porta alle banchine e, secondo le verifiche più recenti, il suo stato è peggiorato al punto da rendere necessario un progetto extra rispetto a quanto previsto tre anni fa.

L’accordo originale aveva già indicato quel tratto come prioritario, ma ora l’intervento diventa più ampio e complesso per, si legge nel nuovo accordo, «superare definitivamente la problematica». Oltre alla manutenzione straordinaria, verrà ridisegnata, come già previsto, la gestione di alcune aree: il tratto di Classicana dal ponte di via Trieste alla penisola Trattaroli passerà al demanio marittimo e quindi all’Autorità portuale, mentre il Comune prenderà in carico zone che non hanno più funzione portuale. Palazzo Merlato seguirà tutte le fasi dei lavori: dalla progettazione (sia di fattibilità che esecutiva) alla validazione, dalla gara d’appalto alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza, fino alla gestione di eventuali contenziosi con le imprese. L’Autorità portuale, da parte sua, aumenterà il contributo economico già previsto con un rimborso fino a 500 mila euro, che sarà versato solo dopo la rendicontazione delle spese. L’importo complessivo dell’intervento, già inserito nel piano investimenti 2025, è di un milione di euro.