Ravenna, Classicana: i lavori pronti a partire

Classicana: entro l’anno partiranno i lavori attesi da due decenni. Per sapere quale azienda si sia aggiudicata la commessa sarà necessaria la pubblicazione degli atti, dopo le verifiche di rito. La giornata di ieri però restituisce una certezza: Anas ha calendarizzato entro una settimana la data di consegna dei lavori per l’adeguamento e il rifacimento della Ss67 Tosco-Romagnola, nel tratto fra Classe e il porto di Ravenna. Serviranno quindi alcune settimane – normalmente, in cantieri di questo genere, si parla di una quarantina di giorni – per vedere partire i lavori per uno degli adeguamenti infrastrutturali più attesi sul territorio, soprattutto dalla comunità portuale.

Il progetto

Un’opera dall’importo complessivo di 43 milioni di euro, di cui 30,4 milioni sono direttamente destinati ai lavori, 9 milioni per somme a disposizione (il capitolo che comprende spese tecniche, allacciamenti, potenziali imprevisti, ndr) e 3,55 milioni per oneri di investimento. E’ dagli uffici di Anas che trapela la definizione, per il prossimo 11 ottobre, della giornata in cui verrà ufficializzata la consegna di quello che è il primo stralcio dei lavori di riqualificazione, che comprende l’allargamento della sezione stradale, l’adeguamento dei quattro svincoli interessati dal tracciato, oltre alla razionalizzazione degli accessi. La nuova strada avrà due corsie per senso di marcia larghe 3,75 metri, complessivamente l’asse stradale avrà pertanto una larghezza di 22 metri. Una notizia che viene colta con grande soddisfazione dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini, che considera il prossimo avvio dei cantieri come «il raggiungimento di un obiettivo a lungo atteso. Dopo la Tangenziale, siamo riusciti nell’assicurarci anche questo fondamentale intervento». Un’opera che, per Corsini «assicurerà un decisivo recupero della sicurezza stradale, ma anche un migliore scorrimento e un collegamento adeguato per il porto, interessato da investimenti che ne rilanceranno competitività e traffici». Motivo per il quale l’assessore della Giunta Bonaccini ringrazia «l’ingegner Aldo Castellari, responsabile della struttura territoriale Anas per l’Emilia-Romagna. Si tratta di un ulteriore passo importante per il territorio ravennate e regionale compiuto da quando ricopre questo incarico. E’ giusto riconoscergli – conclude Corsini – una rinnovata attenzione dell’Ente che guida verso un territorio che di questa cura aveva bisogno».